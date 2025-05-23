Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:18, 23 мая 2025Россия

В российском городе начался пожар после падения обломков БПЛА

В Липецкой области начался пожар после падения обломков беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В городе Елец Липецкой области подавили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате падения обломков дронов начался пожар, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Как уточнил чиновник, обломки упали в промышленной зоне. «На месте работают оперативные службы, идет эвакуация людей», — добавил он. О пострадавших не сообщается.

Артамонов предупредил местных жителей, что в городе могут ограничивать работу мобильного интернета, чтобы повысить эффективность защиты от БПЛА. По его словам, противник продолжает атаку.

Ранее ВСУ в 15-й раз за двое суток атаковали Тульскую область. Там сбито 37 беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиостанция Судного дня» вновь передала два загадочных сообщения. Она прервала молчание в день переговоров Трампа и Путина

    Силы ПВО сбили еще три беспилотника на подлете к Москве

    На певицу Марию Максакову составили новый иноагентский протокол

    Опубликовано фото заброшенной могилы Бориса Березовского в Лондоне

    Упавший в прямом эфире телеведущий не сдержал слез во время интервью

    В российском городе начался пожар после падения обломков БПЛА

    Вернувшийся из Афганистана советский военный увидел мать спустя 40 лет

    Учительница-практикантка назвала школьника младшим братом и занялась с ним сексом

    Оральные контрацептивы связали с риском для здоровья

    Раскрыт план действий на случай неудачного свидания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости