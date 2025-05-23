В российском городе начался пожар после падения обломков БПЛА

В Липецкой области начался пожар после падения обломков беспилотников

В городе Елец Липецкой области подавили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате падения обломков дронов начался пожар, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Как уточнил чиновник, обломки упали в промышленной зоне. «На месте работают оперативные службы, идет эвакуация людей», — добавил он. О пострадавших не сообщается.

Артамонов предупредил местных жителей, что в городе могут ограничивать работу мобильного интернета, чтобы повысить эффективность защиты от БПЛА. По его словам, противник продолжает атаку.

Ранее ВСУ в 15-й раз за двое суток атаковали Тульскую область. Там сбито 37 беспилотников.