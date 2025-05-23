В Тульской области уничтожили более 30 БПЛА ВСУ

Губернатор Миляев: За двое суток над Тульской областью уничтожено 37 БПЛА ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 15-й раз за двое суток атаковали Тульскую область. В регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Всего за два дня в небе над областью было сбито 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Миляев отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Он не привел информацию о пострадавших и разрушениях на земле.

Ранее ВСУ атаковали аэродром «Северный» в Иванове. Кроме того, вечером 22 мая системы ПВО сбили три украинских дрона, которые летели на Москву.

Также минимум 15 взрывов прогремело над Железногорском в Курской области.