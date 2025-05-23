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00:15, 23 мая 2025Россия

Жители еще одного российского региона услышали взрывы в небе

В небе над Железногорском произошло более десяти взрывов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Жители Железногорска, расположенного в Курской области, сообщают о звуках взрыва, раздающихся над городом. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Осторожно, новости».

Согласно предварительным данным, звуки взрывов — это следствие работы систем противовоздушной обороны. Уточняется, что было слышно минимум 15 взрывов.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали аэродром в городе Иваново. Там местные жители также слышали звуки взрывов и стрельбу.

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