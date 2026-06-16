Россиян предупредили о признаках испорченного мороженого

Эксперт по продуктам Анищенкова назвала вздутость упаковки с мороженым признаком порчи

Важно помнить, что мороженое — это скоропортящийся продукт, который может привести к пищевым отравлениям при нарушении условий хранения, сообщила руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова. О том, как правильно выбирать десерт, чтобы избежать проблем с пищеварением, она рассказала «Ленте.ру».

«Главный враг мороженого — тепло. Продукт должен храниться при температуре не выше минус 18 градусов. Если его несколько раз размораживали и замораживали заново, текстура мороженого становится зернистой или комковатой, может появиться ледяная корка, а во вкусе проступает легкая кислинка или иные посторонние привкусы», — поделилась специалист.

По словам эксперта, разные виды мороженого по‑разному устойчивы к порче. Так, сливочное мороженое и пломбир из‑за высокого содержания жира быстрее теряют структуру и более подвержены развитию бактерий при оттаивании. Сорбеты и фруктовый лед менее капризны: в них меньше жиров и молочных компонентов, однако при повторной заморозке они тоже теряют вкус и однородность. Мороженое с добавками — орехами, карамелью или печеньем — может испортиться быстрее из‑за дополнительных ингредиентов.

Определить, что мороженое испорчено, можно по нескольким признакам. Стоит обратить внимание на внешний вид изделия: если форма продукта деформировалась, это уже повод насторожиться. Еще один тревожный сигнал — поврежденная или вздутая упаковка. Посторонние ноты в запахе и вкусе — например, кислый или прогорклый привкус — означают, что продукт лучше не есть Ольга Анищенкова эксперт по качеству продуктов

Собеседница «Ленты.ру» посоветовала приобретать продукт в крупных магазинах и супермаркетах с надежной холодильной техникой либо в городских торговых точках с мороженым, где более строго следят за соблюдением температурного режима. В палатках и других уличных точках лучше проверять, есть ли у продавца документы на продукцию: сертификаты и декларации. Также стоит убедиться, что морозильный ларь поддерживает нужную температуру, то есть стабильно ниже минус 18 градусов. Точек, где мороженое лежит в открытых контейнерах или без четкой маркировки срока годности, эксперт рекомендовала избегать.

«Также лучше воздерживаться от мягкого мороженого, которое через автоматы наливают в вафельный рожок. Если оборудование некачественное или его редко чистят, заметно повышается риск отравлений. Если есть выбор, предпочтение стоит отдавать порционному мороженому в заводской упаковке. Главный совет — не экономьте на качестве. Выбирайте продукцию проверенных производителей, обращайте внимание на срок годности и условия хранения», — заключила Анищенкова.

Ранее эксперты рассказывали, что лучше всего в жару освежает фруктовый сорбет, особенно с лимоном, грейпфрутом, малиной, персиком, арбузом, манго или тропическими фруктами. Хорошими вариантами также являются мята, базилик и прочие ароматные травы. Россиян также призвали обратить внимание на сорбеты и мороженое на основе горячих напитков, включая кофе или чай.