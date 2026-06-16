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06:31, 16 июня 2026Наука и техника

В США предрекли провал «Евродрона»

TNI: Программу Eurodrone могут отменить из-за разногласий Dassault и Airbus
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DeffiSK / Wikimedia

Спор европейских компаний Dassault и Airbus может привести к провалу программы создания перспективного беспилотника Eurodrone («Евродрон»). Проблемы проекта предрекли в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Автор напомнил, что спор двух предприятий привел к отмене программы Future Combat Air System (FCAS). Теперь у Dassault и Airbus возникли разногласия, которые касаются «Евродрона». Dassault хочет, чтобы партнер компенсировал часть инвестиций из-за изменений в закупках для программы Eurodrone.

Средневысотный беспилотник с большой продолжительностью полета разрабатывают для снижения зависимости Европы от американских MQ-9 Reaper. Первый полет планировали провести в 2025 году, однако позже испытания перенесли на 2027-й. Франко-германскую программу инициировали в 2017 году.

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Ранее в июне издание TWZ писало, что в будущем США могут предложить Европе упрощенную версию истребителя шестого поколения F-47 из-за провала FCAS.

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