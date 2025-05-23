Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:39, 22 мая 2025Россия

В небе над российским регионом раздались взрывы

Shot: Дроны ВСУ пытаются атаковать Ивановскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атакуют Ивановскую область. Им противодействуют российские системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, громкие взрывы раздались на окраине Иванова около 23:00. Кроме того, местные жители слышали звуки стрельбы. «В результате падения обломков выбило стекла в нескольких частных домах», — сказано в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее силы ПВО сбили три дрона ВСУ, которые летели на Москву. Никто не пострадал, о разрушениях не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиостанция Судного дня» вновь передала два загадочных сообщения. Она прервала молчание в день переговоров Трампа и Путина

    В Канаде отказались публично обсуждать возможные меры давления на Россию

    В США заявили о голодных играх Трампа в Белом доме

    В небе над российским регионом раздались взрывы

    В Запорожской области при атаке ВСУ погибла женщина

    Совет ЕС обсудит лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе

    Джокович приблизился к сотому титулу в карьере в одиночном разряде

    Залужный назвал катастрофическим положение Украины

    Глава евродипломатии запуталась в ветвях власти ЕС

    Раскрыты подробности о врученном Лаврову Путиным ордене

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости