В небе над российским регионом раздались взрывы

Shot: Дроны ВСУ пытаются атаковать Ивановскую область

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атакуют Ивановскую область. Им противодействуют российские системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, громкие взрывы раздались на окраине Иванова около 23:00. Кроме того, местные жители слышали звуки стрельбы. «В результате падения обломков выбило стекла в нескольких частных домах», — сказано в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее силы ПВО сбили три дрона ВСУ, которые летели на Москву. Никто не пострадал, о разрушениях не сообщалось.