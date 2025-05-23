Российские системы ПВО сбили три летевших на Москву дрона ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Москву, однако беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника были сбиты российскими системами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«ПВО Минобороны сбили еще три вражеских БПЛА, летевших на Москву», — рассказал политик.
Собянин добавил, что представители экстренных служб работают на местах падения обломков дронов. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших в результате атаки ВСУ на город Шебекино.