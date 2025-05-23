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22:33, 22 мая 2025Россия

Российские системы ПВО сбили три летевших на Москву дрона ВСУ

Собянин: Силами ПВО сбиты три БПЛА ВСУ, летевших на Москву
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Москву, однако беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника были сбиты российскими системами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбили еще три вражеских БПЛА, летевших на Москву», — рассказал политик.

Собянин добавил, что представители экстренных служб работают на местах падения обломков дронов. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших в результате атаки ВСУ на город Шебекино.

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