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22:26, 22 мая 2025Россия

В российском регионе три человека пострадали при ударе ВСУ

В Белгородской области при ударе ВСУ пострадали двое взрослых и ребенок
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал город Шебекино в Белгородской области. В результате удара пострадали три человека — двое взрослых и ребенок. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино в результате атаки дрона по частному дому ранены две женщины и семилетняя девочка», — говорится в сообщении.

Женщины были госпитализированы с баротравмами. Девочку с контузией доставили в детскую областную клиническую больницу. Сейчас с пострадавшими работают медики, оказывая им всю необходимую помощь.

Также ВСУ атаковали и другие населенные пункты области — села Бессоновка и Березовка, а также поселок Маслова Пристань. Там никто не пострадал, повреждены автомобили и дома.

В ночь на 22 мая над регионами России было уничтожено 105 украинских дронов. Большую часть из них — 42 — сбили над территорией Курской области.

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