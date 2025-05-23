В российском регионе три человека пострадали при ударе ВСУ

В Белгородской области при ударе ВСУ пострадали двое взрослых и ребенок

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал город Шебекино в Белгородской области. В результате удара пострадали три человека — двое взрослых и ребенок. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино в результате атаки дрона по частному дому ранены две женщины и семилетняя девочка», — говорится в сообщении.

Женщины были госпитализированы с баротравмами. Девочку с контузией доставили в детскую областную клиническую больницу. Сейчас с пострадавшими работают медики, оказывая им всю необходимую помощь.

Также ВСУ атаковали и другие населенные пункты области — села Бессоновка и Березовка, а также поселок Маслова Пристань. Там никто не пострадал, повреждены автомобили и дома.

В ночь на 22 мая над регионами России было уничтожено 105 украинских дронов. Большую часть из них — 42 — сбили над территорией Курской области.