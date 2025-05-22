ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России. Какие города попали под удар?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли массированную атаку на регионы России. По данным Министерства обороны России, силы ПВО уничтожили 105 украинских дронов с полуночи до 5:30.
Вечером 21 мая, с 20:00 до 23:50 по московскому времени, дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В ведомстве сообщили, что 42 дрона сбили над территорией Курской области, 14 — над территорией Белгородской области, девять — над территорией Московской области.
Еще восемь беспилотников были ликвидированы над территорией Орловской области, два — над территорией Калужской области, по одному было сбито над территориями Рязанской и Тульской областей.
Десятки украинских БПЛА уничтожили на подлете к Москве
За ночь мэр российской столицы Сергей Собянин неоднократно сообщал о сбитых дронах ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. В период с 22:00 до 7:00 силы ПВО ликвидировали 35 беспилотников, летевших на столицу.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
Информации о пострадавших нет, последствия падения обломков не раскрываются.
Очевидцы также сообщили, что в Подмосковье в районе аэродрома Кубинка примерно в 3:30 прогремело не менее пяти взрывов.
Кроме того, жители подмосковного города Домодедово сообщали об атаке беспилотных летательных аппаратов. Очевидцы рассказали о вспышках в небе и характерных звуках. Другие подробности не приводятся.
Ряд российских регионов подверглись атакам ВСУ
Утром 22 мая система противовоздушной обороны сбила три беспилотных летательных аппарата в Гагаринском округе. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Уважаемые смоляне, убедительно прошу вас соблюдать правила безопасности, при обнаружении обломков сбитых БПЛА не приближаться к ним
Также около десяти взрывов прогремело в небе над Тулой.
Местные жители рассказали, что громкие звуки над российским городом раздались в районе 2:00.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев позже сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадали два человека. По его словам, средства противовоздушной обороны отражают уже десятую волну атаки дронов.
Один из беспилотников врезался в крышу многокватирного дома в Пролетарском округе города Тулы. Также в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов
Также сообщалось, что во время отражения системой ПВО атаки украиснких беспилотников в Новомосковске насчитали 19 взрывов. Звуки взрывов и вспышки в небе попали на камеры домофонов.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша также сообщил, что в ночь на четверг, 22 мая, над Калужской областью сбили девять беспилотников. Дроны были уничтожены на территориях Жиздринского, Думиничского, Перемышльского, Малоярославецкого и Боровского районов.
Кроме того, сообщалось об отражении атаки на Рязанскую область. Очевидцы сообщили, что слышали около трех взрывов.
В российских аэропортах вновь ввели ограничения на полеты
Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на полеты в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово. Воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты с 04:10 по московскому времени.
Ранее аналогичные ограничения в Домодедово и Жуковском вводились 21 мая в 21:06 и 21:32 соответственно. 22 мая в 2:47 меры были отменены. Также с 2:45 ограничения действуют в аэропорту Шереметьево.
Кроме того, Кореняко сообщил, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ограничения на прием и выпуск самолетов введены в Тамбове.