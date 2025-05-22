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08:24, 22 мая 2025Россия

ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России. Какие города попали под удар?

Минобороны: Силы ПВО за вечер уничтожили 77 дронов ВСУ над российскими регионами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли массированную атаку на регионы России. По данным Министерства обороны России, силы ПВО уничтожили 105 украинских дронов с полуночи до 5:30.

Вечером 21 мая, с 20:00 до 23:50 по московскому времени, дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ведомстве сообщили, что 42 дрона сбили над территорией Курской области, 14 — над территорией Белгородской области, девять — над территорией Московской области.

Еще восемь беспилотников были ликвидированы над территорией Орловской области, два — над территорией Калужской области, по одному было сбито над территориями Рязанской и Тульской областей.

Десятки украинских БПЛА уничтожили на подлете к Москве

За ночь мэр российской столицы Сергей Собянин неоднократно сообщал о сбитых дронах ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. В период с 22:00 до 7:00 силы ПВО ликвидировали 35 беспилотников, летевших на столицу.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

Сергей СобянинМэр Москвы

Информации о пострадавших нет, последствия падения обломков не раскрываются.

Очевидцы также сообщили, что в Подмосковье в районе аэродрома Кубинка примерно в 3:30 прогремело не менее пяти взрывов.

Кроме того, жители подмосковного города Домодедово сообщали об атаке беспилотных летательных аппаратов. Очевидцы рассказали о вспышках в небе и характерных звуках. Другие подробности не приводятся.

Ряд российских регионов подверглись атакам ВСУ

Утром 22 мая система противовоздушной обороны сбила три беспилотных летательных аппарата в Гагаринском округе. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Уважаемые смоляне, убедительно прошу вас соблюдать правила безопасности, при обнаружении обломков сбитых БПЛА не приближаться к ним

Василий АнохинГубернатор Смоленской области

Также около десяти взрывов прогремело в небе над Тулой.
Местные жители рассказали, что громкие звуки над российским городом раздались в районе 2:00.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев позже сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадали два человека. По его словам, средства противовоздушной обороны отражают уже десятую волну атаки дронов.

Один из беспилотников врезался в крышу многокватирного дома в Пролетарском округе города Тулы. Также в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов

Дмитрий МиляевГубернатор Тульской области

Также сообщалось, что во время отражения системой ПВО атаки украиснких беспилотников в Новомосковске насчитали 19 взрывов. Звуки взрывов и вспышки в небе попали на камеры домофонов.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша также сообщил, что в ночь на четверг, 22 мая, над Калужской областью сбили девять беспилотников. Дроны были уничтожены на территориях Жиздринского, Думиничского, Перемышльского, Малоярославецкого и Боровского районов.

Кроме того, сообщалось об отражении атаки на Рязанскую область. Очевидцы сообщили, что слышали около трех взрывов.

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В российских аэропортах вновь ввели ограничения на полеты

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на полеты в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово. Воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты с 04:10 по московскому времени.

Ранее аналогичные ограничения в Домодедово и Жуковском вводились 21 мая в 21:06 и 21:32 соответственно. 22 мая в 2:47 меры были отменены. Также с 2:45 ограничения действуют в аэропорту Шереметьево.

Кроме того, Кореняко сообщил, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ограничения на прием и выпуск самолетов введены в Тамбове.

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