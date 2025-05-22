Российские средства ПВО уничтожили и перехватили десятки украинских БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 77 украинских БПЛА

Вечером 21 мая, с 20:00 до 23:50 по московскому времени, дежурными средствами ПВО бли уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об это сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что 42 дрона сбили над территорией Курской области, 14 — над территорией Белгородской области, девять — над территорией Московской области.

Кроме того, восемь БПЛА ликвидировали над территорией Орловской области, два — над территорией Калужской области, по одному было сбито над территориями Рязанской и Тульской областей.

Ранее Минобороны России сообщило, что 21 мая в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени система ПВО сбила 37 БПЛА в ряде российских регионов.