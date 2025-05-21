В столичном аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты ввели в аэропорту Жуковский

Ограничение на полеты ввели в столичном аэропорту Жуковский, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21:32 МСК введены в аэропорту Жуковский», — написал Кореняко.

Ранее в Росавиации предупредили о возможных задержках рейсов из-за введенных ограничений на работу аэропортов. Также пассажирам сообщили, что часть воздушных судов уходит на запасные аэродромы в других регионах.