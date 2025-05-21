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22:24, 21 мая 2025Путешествия

В столичном аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты ввели в аэропорту Жуковский
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ограничение на полеты ввели в столичном аэропорту Жуковский, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21:32 МСК введены в аэропорту Жуковский», — написал Кореняко.

Ранее в Росавиации предупредили о возможных задержках рейсов из-за введенных ограничений на работу аэропортов. Также пассажирам сообщили, что часть воздушных судов уходит на запасные аэродромы в других регионах.

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