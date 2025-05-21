Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:09, 21 мая 2025Путешествия

Росавиация предупредила о задержках рейсов из-за ограничений

Росавиация предупредила о возможных задержках рейсов из-за введенных ограничений

В Росавиации предупредили о возможных задержках рейсов из-за введенных ограничений на работу аэропортов. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл позицию Путина и Трампа по долгосрочному миру на Украине

    Генсек НАТО указал на необходимость диалога Путина и Трампа

    Росавиация предупредила о задержках рейсов из-за ограничений

    Аршавин одной фразой описал поездку в США

    В московском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Украинские беспилотники атаковали российский регион

    Гигантский огненный гриб на месте уничтоженного Т-64 ВСУ сняли на видео

    Генерал объяснил причины дневных атак БПЛА Москвы

    В Польше захотели смягчить антироссийский курс

    В НАТО сообщили о поддержке Украины вне зависимости от исхода переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости