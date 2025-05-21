Росавиация предупредила о задержках рейсов из-за ограничений

Росавиация предупредила о возможных задержках рейсов из-за введенных ограничений

В Росавиации предупредили о возможных задержках рейсов из-за введенных ограничений на работу аэропортов. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

