В Росавиации предупредили о возможных задержках рейсов из-за введенных ограничений на работу аэропортов. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Росавиация предупредила о задержках рейсов из-за ограничений
Росавиация предупредила о возможных задержках рейсов из-за введенных ограничений
В Росавиации предупредили о возможных задержках рейсов из-за введенных ограничений на работу аэропортов. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.