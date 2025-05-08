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12:27, 8 мая 2025Путешествия

Турецкая авиакомпания отменила все рейсы в Россию

Turkish Airlines отменила все рейсы в Россию из Даламана, Антальи и Бодрума
Александра Качан (Редактор)

Фото: Jairph / Unsplash

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы в Россию из курортных городов Даламан, Анталья и Бодрум. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в туриндустрии.

По данным агентства, были отменены рейсы компании во все российские города, в том числе в Москву. «Туроператоры сейчас висят на телефоне и пытаются разрешить ситуацию», — рассказал источник.

Собеседник агентства добавил, что такое решение может быть связано с задержками и отменами рейсов в российских аэропортах. Были отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. Ограничения со стороны ряда российских аэропортов были введены для обеспечении безопасности полетов, в том числе 6 и 7 мая. В Росавиации заявили, что авиакомпании принимают меры для стабилизации расписания.

Ранее сообщалось, что в российских аэропортах случился массовый коллапс из-за атак беспилотных летательных аппаратов. В аэропорту Домодедово в Москве было задержано 80 и отменено 28 рейсов.

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