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14:28, 8 мая 2025Путешествия

Росавиация прокомментировала ситуацию с отменой рейсов иностранных авиакомпаний

Росавиация: Ситуация с рейсами иностранных авиакомпаний скоро стабилизируется
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ситуация с отменой рейсов иностранных авиакомпаний скоро стабилизируется. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

«В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации с рейсами иностранных авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines», — говорится в публикации.

Также уточняется, что с учетом улучшения ситуации с расписанием рейсов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево ранее введенный NOTAM на ограничение использования санкт-петербургского аэропорта Пулково в качестве запасного отменен.

Ранее стало известно, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы в Россию из курортных городов Даламан, Анталья и Бодрум. рейсы компании во все российские города, в том числе в Москву.

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