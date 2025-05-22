Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

Росавиация: Ограничения на полеты введены в аэропорту Тамбова

Ограничения на полеты введены в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 01:05 МСК введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)», — написал представитель Росавиации.

Ранее аналогичные ограничения были введены в столичном аэропорту Жуковский.

До того в Росавиации предупредили о возможных задержках рейсов из-за введенных ограничений на работу аэропортов. Также пассажирам сообщили, что часть воздушных судов уходит на запасные аэродромы в других регионах.