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01:33, 22 мая 2025Путешествия

Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

Росавиация: Ограничения на полеты введены в аэропорту Тамбова
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Ограничения на полеты введены в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 01:05 МСК введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)», — написал представитель Росавиации.

Ранее аналогичные ограничения были введены в столичном аэропорту Жуковский.

До того в Росавиации предупредили о возможных задержках рейсов из-за введенных ограничений на работу аэропортов. Также пассажирам сообщили, что часть воздушных судов уходит на запасные аэродромы в других регионах.

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