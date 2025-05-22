ВСУ атаковали Калужскую область

Калужский губернатор Шапша: За ночь над регионом сбиты девять беспилотников

В ночь на четверг, 22 мая, над Калужской областью сбили девять беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Они [беспилотники] были уничтожены на территориях Жиздринского, Думиничского, Перемышльского, Малоярославецкого и Боровского районов», — сообщил губернатор.

Он добавил, что на местах падения фрагментов дронов работают сотрудники оперативных служб. Никто, предварительно, не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ночью беспилотники ВСУ также атаковали Тульскую область — там силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили десять волн атак. Как сообщал губернатор Дмитрий Миляев, два человека пострадали, один из дронов врезался в крышу многоквартирного дома в Туле. Также сообщалось об отражении атаки на Смоленскую область и на Рязанскую область. Помимо этого, были сбиты дроны, летевшие в сторону Москвы.