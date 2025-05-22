Атаку БПЛА отразили еще в одном российском регионе

Губернатор Анохин: Система ПВО сбила 3 БПЛА в Смоленской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Гагаринском округе. Об отражении атаки в еще одном российском регионе сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Уважаемые смоляне, убедительно прошу вас соблюдать правила безопасности, при обнаружении обломков сбитых БПЛА не приближаться к ним. Об их местоположении необходимо сразу же информировать экстренные службы по телефону 112», — написал Анохин.

Губернатор уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об отражении десяти волн атак беспилотников. В результате падения обломков пострадали два человека.