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05:28, 22 мая 2025Путешествия

В двух столичных аэропортах вновь ввели ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты вновь введены в Жуковском и Домодедово
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Временные ограничения на полеты вновь введены в двух столичных аэропортах: Жуковский и Домодедово. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский с 04:10 МСК», — написал представитель Росавиации.

Он отметил, что воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты.

Ранее аналогичные ограничения в Домодедово и Жуковском вводились 21 мая в 21:06 и 21:32 соответственно. 22 мая в 2:47 меры были отменены.

Кроме того, с 2:45 ограничения действуют в аэропорту Шереметьево.

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