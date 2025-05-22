В двух столичных аэропортах вновь ввели ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты вновь введены в Жуковском и Домодедово

Временные ограничения на полеты вновь введены в двух столичных аэропортах: Жуковский и Домодедово. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский с 04:10 МСК», — написал представитель Росавиации.

Он отметил, что воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты.

Ранее аналогичные ограничения в Домодедово и Жуковском вводились 21 мая в 21:06 и 21:32 соответственно. 22 мая в 2:47 меры были отменены.

Кроме того, с 2:45 ограничения действуют в аэропорту Шереметьево.