Опубликованы кадры с места попадания обломков дрона в многоэтажку Ельца

Появились кадры с места попадания обломков дрона в многоэтажку в Ельце

В сети появились кадры с места попадания обломков беспилотника в многоэтажный дом в городе Елец Липецкой области. Их публикует Baza в Telegram-канале.

Судя по кадрам, обломки дрона попали в верхний этаж жилого дома. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, там также собрались местные жители.

Ранее сообщалось, что при падении обломков дрона на многоэтажку в Ельце повреждения получили 20 квартир, одна из которых пострадала больше других.

ВСУ атаковали Елец в Липецкой области в ночь на пятницу, 23 мая. После падения обломков БПЛА в промышленной зоне в городе начался пожар, власти провели эвакуацию людей. В результате пострадали восемь человек.