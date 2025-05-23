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07:28, 23 мая 2025Россия

Опубликованы кадры с места попадания обломков дрона в многоэтажку Ельца

Появились кадры с места попадания обломков дрона в многоэтажку в Ельце
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры с места попадания обломков беспилотника в многоэтажный дом в городе Елец Липецкой области. Их публикует Baza в Telegram-канале.

Судя по кадрам, обломки дрона попали в верхний этаж жилого дома. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, там также собрались местные жители.

Ранее сообщалось, что при падении обломков дрона на многоэтажку в Ельце повреждения получили 20 квартир, одна из которых пострадала больше других.

ВСУ атаковали Елец в Липецкой области в ночь на пятницу, 23 мая. После падения обломков БПЛА в промышленной зоне в городе начался пожар, власти провели эвакуацию людей. В результате пострадали восемь человек.

ЖЗЛ
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