Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:23, 28 апреля 2025Россия

Жители Ельца в Липецкой области сообщили об атаке ВСУ

Mash: Жители Ельца в Липецкой области сообщили об атаке ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Жители Ельца в Липецкой области сообщили об атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Telegram-канал Mash.

«ВСУ атаковали город Елец Липецкой области. Со слов местных, они услышали первый характерный хлопок в 22:45 и звук сирены», — говорится в публикации.

В 22:34 губернатор региона Игорь Артамонов предупредил о введении режима воздушной опасности. В 23:05 он сообщил об угрозе атаки беспилотников на территории Ельца и Елецкого муниципального округа. Он призвал граждан оставаться дома до отбоя тревоги.

Днем 28 апреля Украина попыталась атаковать территорию республики Крым. По информации Минобороны РФ, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила один беспилотник ВСУ над полуостровом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прекращение огня должно быть безусловным». Как Украина и Запад отреагировали на объявленное Путиным перемирие?

    Ватикан уличили в сокрытии послания пришельцев

    Власти Испании отреагировали на блэкаут в стране

    Советники Трампа рассказали о неофициальном правиле в администрации США

    В России спрогнозировали последствия блэкаута для Европы

    Роднина назвала главное преимущество спортсменов в политике

    Создан уникальный контрацептив для мужчин

    Внук генерала де Голля оценил объявление Путиным перемирия

    «Я грешила весь год». Как календарь с молодыми и сексуальными священниками Ватикана спасает туризм и завоевывает миллионы

    Захарова прокомментировала слова Зеленского о «ликвидации» российского генерала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости