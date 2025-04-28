Жители Ельца в Липецкой области сообщили об атаке ВСУ

Mash: Жители Ельца в Липецкой области сообщили об атаке ВСУ

Жители Ельца в Липецкой области сообщили об атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Telegram-канал Mash.

«ВСУ атаковали город Елец Липецкой области. Со слов местных, они услышали первый характерный хлопок в 22:45 и звук сирены», — говорится в публикации.

В 22:34 губернатор региона Игорь Артамонов предупредил о введении режима воздушной опасности. В 23:05 он сообщил об угрозе атаки беспилотников на территории Ельца и Елецкого муниципального округа. Он призвал граждан оставаться дома до отбоя тревоги.

Днем 28 апреля Украина попыталась атаковать территорию республики Крым. По информации Минобороны РФ, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила один беспилотник ВСУ над полуостровом.