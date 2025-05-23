Украина выпустила по 13 регионам России свыше сотни беспилотников за ночь

Минобороны: Силы ПВО сбили 112 беспилотников ВСУ над 13 регионами России

В ночь на пятницу, 23 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по 13 регионам России свыше сотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытки атаки были предприняты в период с 20:00 22 мая по московскому времени. Всего за этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 112 дронов над 13 регионами России.

Больше всего дронов — 24 — сбили над Московским регионом. 22 дрона перехватили над Крымом, 18 — над Тульской областью, 11— над Курской областью, по 8 — над Орловской и Брянской, 6 — над Рязанской, 5 — над Калужской, по 3 – над Белгородской и Ивановской, 2 — над Владимирской, по одному – над Липецкой и Воронежской областями.

Ранее Минобороны России сообщало, что за последние два дня силы ПВО сбили 485 летательных аппаратов, выпущенных ВСУ. Из них 63 дрона перехватили в Подмосковье.