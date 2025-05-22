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14:31, 22 мая 2025Россия

Минобороны сообщило о десятках атаковавших Подмосковье дронах ВСУ

МО России: Силами ПВО сбиты 485 БПЛА, в том числе 63 над Московской областью
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силами противовоздушной обороны (ПВО) вне зоны специальной военной операции с 20 по 22 мая были сбиты 485 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в Минобороны, несколько десятков дронов пытались атаковать Подмосковье — над областью были сбиты 63 БПЛА.

Кроме Московской области Вооруженные силы Украины пытались атаковать еще тринадцать регионов России, в том числе и Крым, в районе которого были сбиты три дрона. Больше всего беспилотников — 135 — было уничтожено над Орловской областью.

Ранее сегодня, 22 мая, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки нескольких летевших на Москву беспилотников.

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