Минобороны сообщило о десятках атаковавших Подмосковье дронах ВСУ

МО России: Силами ПВО сбиты 485 БПЛА, в том числе 63 над Московской областью

Силами противовоздушной обороны (ПВО) вне зоны специальной военной операции с 20 по 22 мая были сбиты 485 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в Минобороны, несколько десятков дронов пытались атаковать Подмосковье — над областью были сбиты 63 БПЛА.

Кроме Московской области Вооруженные силы Украины пытались атаковать еще тринадцать регионов России, в том числе и Крым, в районе которого были сбиты три дрона. Больше всего беспилотников — 135 — было уничтожено над Орловской областью.

Ранее сегодня, 22 мая, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки нескольких летевших на Москву беспилотников.