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14:15, 22 мая 2025Россия

Собянин заявил об отражении атаки еще трех летевших на Москву беспилотников

Собянин: Отражена атака трех летевших на Москву беспилотников
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Отражена атака еще трех беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом написал мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Беспилотники, как уточнил мэр столицы, сбили средствами противовоздушной обороны Минобороны России. На месте падения обломков, по его словам, работают специалисты экстренных служб.

22 мая о попытке атаки беспилотников на Москву Собянин сообщал в 10:40, за час до этого он сообщил о перехвате еще двух дронов на подлете к столице.

Всего с начала суток 22 мая было сбито 34 летательных аппарата, которые пытались атаковать столицу. По данным Минобороны, за ночь над Россией перехватили свыше сотни беспилотников. Под удар также попали Тульская, Орловская, Белгородская, Курская, Калужская, Воронежская, Липецкая, Смоленская и Брянская области.

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