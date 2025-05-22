Отражена атака еще трех летевших на Москву беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении средствами ПВО еще трех беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об отражении атаки сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Информация о местах падения обломков и возможных последствиях на земле не уточняется.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении двух беспилотников ВСУ. Сейчас в районах падения их фрагментов работают экстренные службы.

До этого Минобороны России отчиталось об уничтожении 105 украинских дронов в период с 00:00 до 5:30 по московскому времени. 35 беспилотников сбили над Московским регионом.

Как выяснили журналисты, беспилотники, атаковавшие 10 российских регионов минувшей ночью, запущены из Сумской области Украины. Предварительно, это тяжелые дроны-камикадзе «Лютый», оснащенные 60-килограммовыми осколочно-фугасными бомбами. По не подтвержденным данным, в Туле обнаружили четыре неразорвавшихся снаряда такого типа.