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10:48, 22 мая 2025Россия

Отражена атака еще трех летевших на Москву беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении средствами ПВО еще трех беспилотников ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об отражении атаки сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Информация о местах падения обломков и возможных последствиях на земле не уточняется.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении двух беспилотников ВСУ. Сейчас в районах падения их фрагментов работают экстренные службы.

До этого Минобороны России отчиталось об уничтожении 105 украинских дронов в период с 00:00 до 5:30 по московскому времени. 35 беспилотников сбили над Московским регионом.

Как выяснили журналисты, беспилотники, атаковавшие 10 российских регионов минувшей ночью, запущены из Сумской области Украины. Предварительно, это тяжелые дроны-камикадзе «Лютый», оснащенные 60-килограммовыми осколочно-фугасными бомбами. По не подтвержденным данным, в Туле обнаружили четыре неразорвавшихся снаряда такого типа.

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