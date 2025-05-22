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08:35, 22 мая 2025Россия

Неразорвавшиеся при атаке БПЛА 60-килограммовые бомбы нашли в столице российского региона

Shot: В Туле нашли неразорвавшиеся после атаки БПЛА 60-килограммовые снаряды
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Туле нашли четыре неразорвавшиеся осколочно-фугасные бомбы, уцелевшие после отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, масса каждого снаряда составляет 60 килограммов. Сейчас с ними работают специалисты.

Также канал сообщил о двух пострадавших местных жителях. Их состояние не уточняется. Повреждена крыша жилого дома и нескольких зданий. Предположительно, целью атаки были объекты военно-промышленного комплекса в Тульской области и ее столице.

Канал также выяснил, что для ночной атаки по России ВСУ использовали тяжелые беспилотники «Лютый», запущенные из Сумской области Украины.

Ранее сообщалось, что в Туле обломки беспилотника упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса. По словам губернатора региона Дмитрия Миляева, одна из частей дрона может содержать взрывчатые вещества.

По данным Минобороны России, с 00:00 до 5:30 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили 105 украинских беспилотников над 10 регионами. 10 дронов уничтожены в Тульской области.

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