Неразорвавшиеся при атаке БПЛА 60-килограммовые бомбы нашли в столице российского региона

Shot: В Туле нашли неразорвавшиеся после атаки БПЛА 60-килограммовые снаряды

В Туле нашли четыре неразорвавшиеся осколочно-фугасные бомбы, уцелевшие после отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, масса каждого снаряда составляет 60 килограммов. Сейчас с ними работают специалисты.

Также канал сообщил о двух пострадавших местных жителях. Их состояние не уточняется. Повреждена крыша жилого дома и нескольких зданий. Предположительно, целью атаки были объекты военно-промышленного комплекса в Тульской области и ее столице.

Канал также выяснил, что для ночной атаки по России ВСУ использовали тяжелые беспилотники «Лютый», запущенные из Сумской области Украины.

Ранее сообщалось, что в Туле обломки беспилотника упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса. По словам губернатора региона Дмитрия Миляева, одна из частей дрона может содержать взрывчатые вещества.

По данным Минобороны России, с 00:00 до 5:30 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили 105 украинских беспилотников над 10 регионами. 10 дронов уничтожены в Тульской области.