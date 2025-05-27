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13:40, 27 мая 2025Мир

Лавров прокомментировал сообщения о недовольстве США Мединским

Лавров назвал слухами данные о том, что США хотят смены переговорщика от России
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами данные о том, что США хотят смены помощника президента РФ Владимира Мединского в качестве главы российской делегации на переговорах с Украиной. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если бы США захотели бы нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения слухов», — сказал дипломат.

Министр подчеркнул, что назначение переговорщика от России на встречах с украинской делегацией является прерогативой президента Владимира Путина, а не представителя какого-либо другого государства.

Ранее Лавров заявил о заинтересованности президента США Дональда Трампа в продолжении прямых переговоров между Россией и Украиной. По его словам, при Трампе, в отличии от периода президентства Джо Байдена, Москва и Киев ведут нормальный диалог.

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