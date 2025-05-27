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13:34, 27 мая 2025Мир

Лавров высказался об отношении Трампа к переговорам России и Украины

Лавров: Трамп заинтересован в продолжении переговоров России и Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы переговоры между Россией и Украиной продолжались. Об этом заявил глава МИР РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, Москва и Киев при Трампе ведут нормальный диалог, в отличии от президентства Джо Байдена. Лавров также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что успех переговоров будет зависеть от возможности устранить первопричины конфликта.

Комментируя изменения в риторике Трамп, Лавров подчеркнул, что это нормальная мировая практика. «Господин Трамп хочет результата», — добавил он.

Первые за три года переговоры России и Украины прошли 16 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Украины Рустем Умеров.

После этого Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Они договорились, что Россия и Украина немедленно приступят к переговорам о прекращении огня, а параметры будущего соглашения о завершении конфликта будут определяться напрямую Москвой и Киевом.

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