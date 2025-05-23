В России отреагировали на желание США избежать участия Мединского в переговорах по Украине

Сенатор Джабаров назвал участие Мединского в переговорах суверенным правом РФ

В Совфеде заявили, что участие помощника президента России Владимира Мединского в переговорах по урегулированию конфликта на Украине является выбором Российской Федерации и обсуждению с другими странами не подлежит. Свое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказали сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров и председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Ранее американские чиновники выступили против участия помощника президента России Владимира Мединского в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. В США указали, что предпочли бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сенатор Карасин заявил, что каждая политическая группа в той или иной стране имеет право высказывать свои мысли и в России к этому относятся с пониманием и учетом. По его словам, это внутренняя полемика, отвечать на которую нет смысла. Такого же мнения придерживается сенатор Джабаров.

«Кого назначать на переговоры — это суверенное право российской страны. Мы, когда американцы проводят какие-то переговоры, никому ничего не советуем. Поэтому я думаю, что даже не стоит это обсуждать, и вряд ли кто-то из высокопоставленных американских руководителей будет что-то такое нам навязывать», — высказался он.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года переговоры между РФ и Украиной. Российскую делегацию возглавил Мединский, украинскую — министр обороны республики Рустем Умеров. Встреча представителей стран прошла в закрытом формате.

