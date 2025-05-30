США определились с отправкой делегации на переговоры в Стамбуле 2 июня

Atlantic: США не планируют направлять делегацию на переговоры России и Украины

США не планируют направлять делегацию на переговоры России и Украины, которые могут пройти в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщает The Atlantic.

«США не планируют направлять делегацию», — говорится в материале.

Однако, как отмечает издание, президент США Дональд Трамп хочет увидеть подвижки в процессе урегулирования на Украине.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что представители Соединенных Штатов, Германии, Франции и Великобритании будут в Стамбуле 2 июня, когда может состояться встреча делегаций России и Украины. По его словам, они будут встрече и выскажут свое мнение.