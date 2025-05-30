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01:18, 30 мая 2025Мир

Названы приглашенные на возможные переговоры в Стамбуле страны

Келлог: Представители США, ФРГ, Франции и Великобритании будут в Стамбуле 2 июня
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Представители Соединенных Штатов, ФРГ, Франции и Великобритании будут в Стамбуле 2 июня, когда может состояться встреча делегаций России и Украины. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в беседе с ABC News.

«Они также будут там и выскажут свое мнение», — подчеркнул он.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона готова провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле.

До этого депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал Зеленского сделать все возможное для завершения конфликта с Россией.

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