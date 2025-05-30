Названы приглашенные на возможные переговоры в Стамбуле страны

Келлог: Представители США, ФРГ, Франции и Великобритании будут в Стамбуле 2 июня

Представители Соединенных Штатов, ФРГ, Франции и Великобритании будут в Стамбуле 2 июня, когда может состояться встреча делегаций России и Украины. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в беседе с ABC News.

«Они также будут там и выскажут свое мнение», — подчеркнул он.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона готова провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле.

До этого депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал Зеленского сделать все возможное для завершения конфликта с Россией.