Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:03, 29 мая 2025Бывший СССР

На Украине сделали прогноз о прекращении огня

Спикер МИД Украины Тихий: Переговоры о прекращении огня будут длиться месяцы
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: lindasky76 / Shutterstock / Fotodom

Переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня будут длиться месяцы. С таким заявлением выступил спикер МИД Украины Георгий Тихий, трансляция велась в социальной сети Х.

«Прекращение огня остается в центре нашего внимания. Очевидно, мы будем говорить об этом еще недели и месяцы», — сообщил он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал одну из главных задач второго раунда переговоров. По мнению парламентария, в первую очередь необходимо продумать соглашение о прекращении огня.

Глава МИД Украины Андрей Сибига рассматривает заседание Совета Безопасности ООН как способ давления на Москву. Он заявил, что Киев рассчитывает на своих партнеров в вопросе приверженности позиции о необходимости прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с вдовой экс-премьера Японии

    Афганистан и Пакистан начали боевые действия

    Раскрыто значение боев за Часов Яр

    Российский хирург раскрыла изменения во внешности 38-летней участницы «Фабрики звезд»

    Стюардесса лишилась обеих ног и руки из-за распространенной инфекции

    Ассоциация банков России второй год подряд сменит президента

    Минтранс подготовил обновление правил перевозки детей в автомобилях

    Захарова дала оценку переговорной позиции Украины

    Россиянам подсказали вариант полезного завтрака

    МакSим впервые рассказала о пережитой коме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости