На Украине сделали прогноз о прекращении огня

Спикер МИД Украины Тихий: Переговоры о прекращении огня будут длиться месяцы

Переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня будут длиться месяцы. С таким заявлением выступил спикер МИД Украины Георгий Тихий, трансляция велась в социальной сети Х.

«Прекращение огня остается в центре нашего внимания. Очевидно, мы будем говорить об этом еще недели и месяцы», — сообщил он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал одну из главных задач второго раунда переговоров. По мнению парламентария, в первую очередь необходимо продумать соглашение о прекращении огня.

Глава МИД Украины Андрей Сибига рассматривает заседание Совета Безопасности ООН как способ давления на Москву. Он заявил, что Киев рассчитывает на своих партнеров в вопросе приверженности позиции о необходимости прекращения огня.