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12:27, 29 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали главные задачи второго раунда переговоров с Украиной

Депутат Чепа: На переговорах в Стамбуле обсудят условия прекращения огня
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главными задачами второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле станут подготовка соглашения о прекращении огня, а также обсуждение меморандумов и ряда других вопросов, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Сейчас мы должны будем продумать соглашение о прекращении огня, обсудить механизмы контроля. Также продолжится обсуждение вопроса по обмену военнопленными, по содействию и упрощению процесса передачи тел погибших, — перечислил депутат. — Также стороны должны будут обсудить подготовленные после первой встречи меморандумы, и уже по пунктам обсуждать, как сделать из двух документов один».

Вместе с тем, по мнению политика, прекращение огня сразу после второго раунда переговоров кажется маловероятным. Чепа объяснил это противодействием украинской стороны.

«Это сложно, потому что Украина в принципе делает все возможное, чтобы сорвать переговоры. Начать с попыток запугивания наших делегатов. Также стоит вспомнить атаки по территории России, которые ставят под сомнение возможность доверия», — заметил Чепа,

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к проведению второго раунда переговоров 2 июня. Он отметил, что на этой встрече российская сторона планирует предоставить делегации Украины меморандум. По словам Лаврова, в документе содержится позиция РФ «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

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