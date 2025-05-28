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21:33, 28 мая 2025Мир

Лавров созвонился с Рубио

МИД России: Лавров созвонился с Рубио
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Лавров проинформировал Рубио о подготовке «конкретных предложений» к новому раунду переговоров России и Украины в Стамбуле, а также рассказал о ходе реализации договоренностей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые были достигнуты по итогам телефонных переговоров 19 мая.

Рубио же подчеркнул, что Трамп нацелен на завершение конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон готов «содействовать сближению позиций сторон».

Ранее Лавров заявил, что Россия готова 2 июня провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле. По его словам, российская сторона собирается предоставить украинской делегации меморандум. Он заключил, что документ излагает позицию РФ «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

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