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20:51, 29 мая 2025Мир

В Белом доме оценили инициативу о переговорах России и Украины 2 июня

Левитт: США надеются, что РФ и Украина проведут переговоры 2 июня
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Reuters

Соединенные Штаты надеются, что делегации России и Украины проведут новый раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Reuters.

«Насколько мне известно, и мы на это надеемся, Россия и Украина действительно проведут прямые переговоры на следующей неделе в Стамбуле. Мы считаем, что эта встреча состоится, и именно к ней президент [США Дональд Трамп] призывал — чтобы стороны сели за стол переговоров», — сказала она.

Также она добавила, что США проинформируют, если Трамп примет решение направить своего представителя на предстоящие переговоры.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня останется тем же.

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