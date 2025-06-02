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10:30, 2 июня 2025Мир

Стал известен еще один участник переговоров России и Украины

Глава турецкой разведки Калын присоединится к переговорам РФ и Украины 2 июня
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Глава национальной турецкой разведки Ибрагим Калын присоединится ко второму раунду российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«На встрече также ожидается присутствие главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына», — сказано в сообщении.

Сообщается, что переговоры представителей Москвы и Киева начнутся 2 июня в 13:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что глава МИД Турции Хакан Фидан также присоединится к переговором делегаций России и Украины 2 июня.

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