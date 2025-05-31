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03:06, 31 мая 2025Мир

«Я видел то, чего не ожидал». Трамп заявил, что удивлен ракетными ударами России по Украине во время переговоров

Трамп заявил, что удивлен ракетными ударами РФ по Украине во время переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен ракетными ударами России по Украине во время переговоров.

Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты. Я видел то, чего не ожидал. А я не люблю сюрпризы, и меня это очень разочаровало

Дональд Трамппрезидент США

Он добавил, что стороны уже подходили к решению проблемы, когда произошли обстрелы. При этом политик сказал, что рассчитывает на скорое прекращение огня между Россией и Украиной.

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19 мая 2025

Трамп заявил об упрямстве Зеленского

Не только президент России Владимир Путин, но и украинский лидер Владимир Зеленский очень упрям, отметил Трамп.

Таким образом он ответил на вопрос репортера телеканала Fox News Питера Дуси, который, говоря об урегулировании, сказал, что президенту и его команде «приходится работать с очень упрямым Владимиром Путиным».

Говоря о Путине, Трамп сказал: «Я знаю его очень хорошо, и мы с ним через многое прошли, потому что сообщения о вмешательстве России (в американские выборы в 2016 году — прим. "Ленты.ру") оказалась полным обманом».

28 мая глава Белого дома дал понять, что готов к трехсторонней встрече с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Однако надо смотреть, как пойдут дела, уточнил политик.

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10 мая 2025

Трампа уличили в нежелании оказывать давление на Путина по одной причине

Трамп не оказывает большое давление на президента России Владимира Путина, поскольку хочет перезагрузки российско-американских отношений больше, чем мира на Украине. Об этом накануне сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Совершенно очевидно, что что-то удерживает его от того, чтобы фактически оказать большее давление на Путина. Он может хотеть перезагрузки с Россией больше всего, больше, чем мира

европейский чиновникв комментарии Politico

Источник уточнил, что в случае, если глава Белого дома просто хочет урегулировать украинский конфликт, то тогда он, возможно, «взвешивает цену отравления» потенциальных отношений с Россией.

В свою очередь журнал The Atlantic заявил, что Трамп может принять решение по санкциям против России после второго раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Стамбуле в понедельник, 2 июня.

Один из советников Трампа рассказал изданию, что президент «взбешен отсутствием значимого прогресса в переговорах», но все еще надеется достичь соглашения между сторонами конфликта.

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