Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен ракетными ударами России по Украине во время переговоров.
Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты. Я видел то, чего не ожидал. А я не люблю сюрпризы, и меня это очень разочаровало
Он добавил, что стороны уже подходили к решению проблемы, когда произошли обстрелы. При этом политик сказал, что рассчитывает на скорое прекращение огня между Россией и Украиной.
Трамп заявил об упрямстве Зеленского
Не только президент России Владимир Путин, но и украинский лидер Владимир Зеленский очень упрям, отметил Трамп.
Таким образом он ответил на вопрос репортера телеканала Fox News Питера Дуси, который, говоря об урегулировании, сказал, что президенту и его команде «приходится работать с очень упрямым Владимиром Путиным».
Говоря о Путине, Трамп сказал: «Я знаю его очень хорошо, и мы с ним через многое прошли, потому что сообщения о вмешательстве России (в американские выборы в 2016 году — прим. "Ленты.ру") оказалась полным обманом».
28 мая глава Белого дома дал понять, что готов к трехсторонней встрече с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Однако надо смотреть, как пойдут дела, уточнил политик.
Трампа уличили в нежелании оказывать давление на Путина по одной причине
Трамп не оказывает большое давление на президента России Владимира Путина, поскольку хочет перезагрузки российско-американских отношений больше, чем мира на Украине. Об этом накануне сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Совершенно очевидно, что что-то удерживает его от того, чтобы фактически оказать большее давление на Путина. Он может хотеть перезагрузки с Россией больше всего, больше, чем мира
Источник уточнил, что в случае, если глава Белого дома просто хочет урегулировать украинский конфликт, то тогда он, возможно, «взвешивает цену отравления» потенциальных отношений с Россией.
В свою очередь журнал The Atlantic заявил, что Трамп может принять решение по санкциям против России после второго раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Стамбуле в понедельник, 2 июня.
Один из советников Трампа рассказал изданию, что президент «взбешен отсутствием значимого прогресса в переговорах», но все еще надеется достичь соглашения между сторонами конфликта.