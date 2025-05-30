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23:47, 30 мая 2025Мир

Трампа удивили ракетные удары России по Украине во время переговоров

Трамп заявил, что удивлен ударами России по Украине во время переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен ракетными ударами России по Украине во время переговоров. Его слова приводит РИА Новости.

«Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты», — подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что стороны уде подходили к решению проблемы, когда произошли обстрелы. Трамп отметил, что не любит сюрпризы, и это его «очень разочаровало». При этом политик сказал, что рассчитывает на скорое прекращение огня между Россией и Украиной.

Ранее издание Politico писало, что Трамп не оказывает большое давление на президента России Владимира Путина, так как хочет перезагрузки российско-американских отношений больше, чем мира на Украине.

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