Трампа удивили ракетные удары России по Украине во время переговоров

Трамп заявил, что удивлен ударами России по Украине во время переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен ракетными ударами России по Украине во время переговоров. Его слова приводит РИА Новости.

«Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты», — подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что стороны уде подходили к решению проблемы, когда произошли обстрелы. Трамп отметил, что не любит сюрпризы, и это его «очень разочаровало». При этом политик сказал, что рассчитывает на скорое прекращение огня между Россией и Украиной.

Ранее издание Politico писало, что Трамп не оказывает большое давление на президента России Владимира Путина, так как хочет перезагрузки российско-американских отношений больше, чем мира на Украине.