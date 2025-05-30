Трампа уличили в нежелании оказывать давление на Путина по одной причине

Президент США Дональд Трамп не оказывает большое давление на президента России Владимира Путина, поскольку хочет перезагрузки российско-американских отношений больше, чем мира на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
«Совершенно очевидно, что что-то удерживает его от того, чтобы фактически оказать большее давление на Путина. Он может хотеть перезагрузки с Россией больше всего, больше, чем мира», — сказал один европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным.
Источник уточнил, что в случае, если глава Белого дома просто хочет урегулировать украинский конфликт, то тогда он, возможно, «взвешивает цену отравления» потенциальных отношений с Россией.
Ранее стало известно, что Конгресс США может дать Трампу еще больше рычагов влияния на Путина. Уточняется, что американские законодатели могут добавить в закон о санкциях положение, разрешающее продажу американского оружия Украине.