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07:56, 30 мая 2025Мир

Трампа уличили в нежелании оказывать давление на Путина по одной причине

Politico: Трамп может хотеть перезагрузки с Россией больше, чем мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не оказывает большое давление на президента России Владимира Путина, поскольку хочет перезагрузки российско-американских отношений больше, чем мира на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Совершенно очевидно, что что-то удерживает его от того, чтобы фактически оказать большее давление на Путина. Он может хотеть перезагрузки с Россией больше всего, больше, чем мира», — сказал один европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Источник уточнил, что в случае, если глава Белого дома просто хочет урегулировать украинский конфликт, то тогда он, возможно, «взвешивает цену отравления» потенциальных отношений с Россией.

Ранее стало известно, что Конгресс США может дать Трампу еще больше рычагов влияния на Путина. Уточняется, что американские законодатели могут добавить в закон о санкциях положение, разрешающее продажу американского оружия Украине.

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