Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:26, 29 мая 2025Мир

Раскрыт возможный рычаг влияния Трампа на Путина

WP: Конгресс может дать Трампу еще больше рычагов влияния на Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Конгресс может дать президенту США Дональду Трампу еще больше рычагов влияния на российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Как отмечает издание, Конгресс может добавить в закон о санкциях положение, разрешающее продажу американского оружия Украине. Механизм основан на предоставлении прямых кредитов в рамках программы «Финансирование иностранных вооруженных сил» (FMF), подобных тем, которые США предоставляет союзникам и партнерам по всему миру.

Уточняется, что такие кредиты не будут стоить американским налогоплательщикам ни цента, а наоборот принесут прибыль, поскольку кредиты предоставляются под проценты, которые должны выплачиваться правительству США.

«Это усилило бы Трампа и укрепило бы его позицию на переговорах, предоставив ему возможность ввести парализующие санкции против России в момент по своему выбору», — говорится в материале.

Ранее в США объяснили нежелание Трампа вводить санкции против России. Отмечается, что Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией, поэтому воспринимает введение новых санкций как эскалацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забыли, кто друзья, а кто враги». Российская разведка обвинила сербскую оборонку в поставках боеприпасов Украине

    Пристававшего к детям во дворе россиянина обвинили еще в двух преступлениях

    Раскрыт возможный рычаг влияния Трампа на Путина

    Любителей выпивать бокал вина за ужином предупредили о проблемах со здоровьем

    Коммунальщики оставили дыру в стене квартиры многодетной матери

    Джастин Бибер отреагировал на успех жены на фоне скандалов

    Губерниев оценил продление «Спартаком» контракта с тренером фразой «с жиру бесятся»

    Монашка исполнила битбокс и станцевала со священником

    В российском городе нашли яйца кpacнoкнижныx жypaвлeй-кpacaвoк

    Москвичам предложили бесплатно забрать животных из парка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости