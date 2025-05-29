Раскрыт возможный рычаг влияния Трампа на Путина

WP: Конгресс может дать Трампу еще больше рычагов влияния на Путина

Конгресс может дать президенту США Дональду Трампу еще больше рычагов влияния на российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Как отмечает издание, Конгресс может добавить в закон о санкциях положение, разрешающее продажу американского оружия Украине. Механизм основан на предоставлении прямых кредитов в рамках программы «Финансирование иностранных вооруженных сил» (FMF), подобных тем, которые США предоставляет союзникам и партнерам по всему миру.

Уточняется, что такие кредиты не будут стоить американским налогоплательщикам ни цента, а наоборот принесут прибыль, поскольку кредиты предоставляются под проценты, которые должны выплачиваться правительству США.

«Это усилило бы Трампа и укрепило бы его позицию на переговорах, предоставив ему возможность ввести парализующие санкции против России в момент по своему выбору», — говорится в материале.

Ранее в США объяснили нежелание Трампа вводить санкции против России. Отмечается, что Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией, поэтому воспринимает введение новых санкций как эскалацию.