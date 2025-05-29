В США объяснили нежелание Трампа вводить санкции против России

Reuters: Трамп воспринимает введение новых санкций против России как эскалацию

Президент США Дональд Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией, поэтому воспринимает введение новых санкций как эскалацию. Об этом сообщает Reuters.

«Он рассматривает санкции как эскалацию напряженности в отношениях с Москвой, которая может подорвать надежды на прекращение огня в трехлетнем конфликте», — отметили представители Белого дома.

При этом, по их словам, Трамп продолжает серьезно рассматривать вопрос о санкциях, поскольку он «всегда ищет разные способы оказания давления» и «взвешивает свои варианты».

Ранее американский лидер заверил, что США не будут вводить санкции против России, поскольку не хотят испортить процесс урегулирования конфликта на Украине. Трамп также заявил, что в Вашингтоне посмотрят в течение следующих двух недель, проясняется ли ситуация на Украине.