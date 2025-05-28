Трамп ответил на вопрос о вводе санкций против России

Трамп о санкциях против России: США не хотят испортить мирный процесс по Украине

США не будут вводить санкции против России, поскольку не хотят испортить процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, трансляцию ведет официальный YouTube-канал Белого дома.

«Я не хотел испортить сделку [по Украине]», — ответил американский лидер на вопрос журналистов о том, почему он не стал вводить новые ограничения против Москвы.

Также Трамп заявил, что в Вашингтоне увидят в течение следующих двух недель, проясняется ли ситуация на Украине. Он подчеркнул, что если это не произойдет, то американская сторона поменяет свой подход к разрешению кризиса.

Ранее глава Белого дома сообщил, что готов к трехсторонней встрече с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если возникнет такая необходимость.