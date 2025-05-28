Трамп заявил о скорых новостях по урегулированию на Украине

Трамп: США увидят в течение двух недель, проясняется ли ситуация по Украине

США увидят в течение двух недель, проясняется ли ситуация вокруг урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает Reuters.

«В течение двух недель мы поймем, хочет ли [президент России Владимир] Путин продолжить конфликт. Если это так — мы будем реагировать иначе. На данный момент я не могу сказать точно, хочет ли он закончить войну или нет», — отметил глава государства.

Трамп также подчеркнул, что его заявления о России звучат «очень громко» и если потребуется такая необходимость, то он готов провести трехстороннюю встречу с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров с Украиной пройдет 2 июня в Стамбуле. По его словам, Россия готова предоставить украинской делегации меморандум о ходе второго раунда переговоров.