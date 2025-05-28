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19:47, 28 мая 2025Мир

Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским

Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Его пресс-конференцию в Овальном кабинете транслирует Белый дом.

«Ну, если это необходимо», — ответил Трамп на вопрос о возможности организации вышеупомянутой встречи.

По словам американского лидера, Белый дом в настоящий момент работает над организацией личной встречи президентов США и России. «Посмотрим, как пойдут дела. Мне кажется, все хорошо, но посмотрим», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что США увидят, проясняется ли ситуация вокруг урегулирования конфликта на Украине, в течение следующих двух недель.

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