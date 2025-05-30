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22:28, 30 мая 2025Мир

Трамп заявил об упрямстве Зеленского

Трамп: Не только Путин, но и Зеленский очень упрям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

Не только президент России Владимир Путин, но и украинский лидер Владимир Зеленский очень упрям. Об этом заявил глава США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, пишет РИА Новости.

Американский политик также добавил, что российские удары по Киеву во время переговоров «очень удивляют и разочаровывают» его.

«Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты. Мы уже подходили к решению проблемы, и вдруг начались обстрелы», — посетовал Трамп. Политик добавил, что «не любит подобные сюрпризы».

Однако он по-прежнему рассчитывает на скорое прекращение боевых действий между Россией и Украиной.

Ранее издание Politico написало, что Дональд Трамп не оказывает большое давление на Владимира Путина, так как хочет перезагрузки российско-американских отношений больше, чем мира на Украине.

При этом 28 мая глава Белого дома дал понять, что готов к трехсторонней встрече с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Однако надо смотреть, как пойдут дела, уточнил политик.

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