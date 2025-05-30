«США накажут сами себя». Трамп пригрозил России санкциями. Каким может быть новый удар Вашингтона?

The Atlantic: Трамп может ввести санкции против РФ после переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп может принять решение по санкциям против России после второго раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Об этом пишет журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

Хотя в последние дни Трамп обсуждал с помощниками возможность введения новых санкций против России, он ждет, что произойдет на встрече представителей Украины и России в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле на следующей неделе The Atlantic американский журнал

В частности, один из советников Трампа рассказал изданию, что президент «взбешен отсутствием значимого прогресса в переговорах», но все еще надеется достичь соглашения между сторонами конфликта.

В то же время он подтвердил, что американский лидер может лично отстраниться от темы украинского урегулирования и позволить Конгрессу ввести санкции, если второй раунд консультаций в Стамбуле не принесет результатов.

Фото: Reuters

Почему Трамп хочет ввести санкции против России?

Впервые Трамп заявил о возможном введении экономических ограничений 25 мая. Свои планы он объяснил недовольством ударами России по Украине.

Фред Фляйц, заместитель председателя Института политики «Америка прежде всего», подтвердил, что терпение президента «на исходе» и в ближайшее время США могут ввести жесткие антироссийские санкции.

Любопытно, что в случае провала переговоров команда Трампа рассматривает возможность спихнуть всю вину на бывшего президента Джо Байдена и без ущерба для себя устраниться от украинского кризиса

При этом ряд изданий пишет, что Трамп пытается до последнего избежать введения санкций. По данным журнала Politico, он боится эскалации конфликта на Украине и возможного ухудшения отношений с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, для американского лидера основным приоритетом остается перезагрузка отношений двух стран.

Совершенно очевидно, что что-то удерживает его от того, чтобы фактически оказать большее давление на Путина. Он может хотеть перезагрузки с Россией больше всего, больше, чем мира Европейский чиновник на условиях анонимности в разговоре с журналом Politico

Эту информацию подтвердили и чиновники Белого дома. По их словам, они разделяют отношения с Россией и ситуацию на Украине как два отдельных трека.

О нежелании вводить санкции против России говорил и сам Трамп, рассчитывая на успех переговоров в Стамбуле.

Если я считаю, что близок к сделке, я не хочу все испортить Дональд Трамп президент США

Что может войти в пакет санкций против России?

Трамп может подписать «Закон о санкциях в отношении России 2025 года», который внес на рассмотрение в Конгресс сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Лента.ру» ознакомилась с его содержанием.

В частности, в новый пакет санкций могут войти Центробанк России, «Сбербанк», ВТБ и «Газпромбанк».

Но главным пунктом является введение пошлин.

В 500% хотят США ввести пошлины на импорт российской нефти и других товаров третьими странами

Предыдущие американские санкции уже приводили к фактической заморозке поставок энергоресурсов в Индию, являющуюся одним из ключевых покупателей с 2022 года. Однако США сами выкупают эту нефть и перепродают в третьи страны.

Кроме того, американские конгрессмены хотят полностью ограничить импорт урана из России, хотя от него до сих пор зависимы многие американские атомные электростанции (АЭС). За прошедший год США напрямую закупили российский уран и плутоний на 624 миллиона долларов.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

По данным агентства Reuters, Сенат примет законопроект без колебаний, однако столкнется с сопротивлением в Палате представителей, где большинство республиканцев выступают против участия в конфликте на Украине.

Новые антироссийские санкции уже вызвали критику внутри самих США. Сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал инициативу «самой масштабной угрозой для американской экономики», указав, что она может закончиться глобальным эмбарго против самой Америки.

Хотя законопроект направлен на «наказание» России, он скорее накажет союзников Америки и даже сами Соединенные Штаты. Мировые полицейские в Вашингтоне настолько недоверчивы, что не могут заставить Россию и Украину заключить мир Рэнд Пол сенатор от штата Кентукки

Предложенная схема пошлин на страны, импортирующие российские товары, фактически является не прямыми санкциями против России, а косвенными. Предполагается, что Трамп настаивает на таком варианте, надеясь сохранить доверительные отношения с Путиным. Кроме того, он хочет, чтобы мера была временной и действовала бы до заключения предварительных российско-украинских договоренностей.

Трамп уже продлевал санкции против России

12 апреля Трамп на год продлил действие пакета антироссийских санкций, введенного Байденом.

Санкционный указ 14024 от 15 апреля 2021 года предполагает ограничения против российских частных и юридических лиц, которые якобы могут быть причастны к «подрыву проведения свободных выборов в США и у их союзников», киберпреступлениям, а также «поощрению и использованию транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства».

Также 16 апреля президент продлил на год запрет на прием в американских портах судов, ходящих под российским флагом или иным образом связанных с Россией.