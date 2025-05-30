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10:37, 30 мая 2025Мир

Назван срок принятия Трампом решения по санкциям против России

Atlantic: Трамп примет решение о санкциях против России после переговоров 2 июня
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп может принять решение по санкциям против России после второго раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщает журнал The Atlantic.

«Хотя в последние дни Трамп обсуждал с помощниками возможность введения новых санкций против России, он ждет, что произойдет на встрече представителей Украины и России в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле на следующей неделе», — говорится в публикации.

Один из советников Трампа рассказал изданию, что президент взбешен отсутствием значимого прогресса в переговорах, но все еще надеется достичь соглашения между сторонами конфликта. В то же время он подтвердил, что американский лидер действительно может отстраниться от темы украинского урегулирования и позволить Конгрессу ввести санкции, если второй раунд консультаций в Стамбуле не принесет результатов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выразила надежду, что делегации России и Украины действительно проведут новый раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Она добавила, что США проинформируют, если Трамп примет решение направить своего представителя на предстоящую встречу.

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