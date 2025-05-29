Reuters: Илон Маск покинул Белый дом быстро и без церемоний

Американский миллиардер Илон Маск принял решение покинуть свой пост в администрации президента США Дональда Трампа, где он занимал должность главы департамента государственной эффективности США (DOGE). В своем прощальном заявлении он поблагодарил главу Белого дома за возможность сократить «бесполезные расходы» правительства страны.

При этом агентство Reuters сообщает, что точные обстоятельства его ухода с должности пока не ясны. Почему Маск решил уйти с госслужбы, повлияла ли на решение его критика законопроекта Трампа и какое будущее теперь ждет DOGE, — в материале «Ленты.ру».

Фото: Nathan Howard / Reuters

Причины ухода с должности

21 апреля газета The Washogton Post (WP) сообщила, что предприниматель хочет завершить работу в правительстве США, так как устал от постоянных нападок оппонентов, в частности, левых политических сил.

[Маск] хочет уйти, поскольку он устал от, как он считает, потока неприятных и неэтичных нападок со стороны левых The Washington Post

Тогда же стало известно, что срок его пребывания в статусе особого правительственного сотрудника истекает 30 мая, и было не до конца понятно, будет ли он продлен.

Новые слухи о возможном прекращении работы Маска в правительстве появились после критики бизнесмена «Большого и прекрасного» законопроекта (One Big Beautiful Bill — оригинальное название документа на английском языке), инициированного самим президентом США. Предприниматель заявил, что этот документ подрывает деятельность DOGE.

Честно говоря, я был разочарован, увидев огромный законопроект о расходах, который увеличивает дефицит бюджета, а не просто сокращает его, и подрывает работу, которую проводит команда DOGE Илон Маск Американский миллиардер

«Большой и прекрасный» законопроект с самого начала президентства Трампа был поводом для бурных дискуссий, его обсуждение в Конгрессе США шло несколько недель, в том числе внутри Республиканской партии. Однако 22 мая, после многочасовых ночных дебатов Палата представителей приняла законопроект. Далее его должен рассмотреть Сенат.

По данным телеканала CBS, верхняя палата не примет текущий вариант билля, поэтому его окончательное принятие всем Конгрессом будет отложено на неопределенный срок.

Поэтому, по словам источника Reuters, некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома, включая заместителя главы аппарата Стивена Миллера, были «особенно раздражены» комментариями Маска касательно документа, так как они были вынуждены созвать сенаторов-республиканцев, чтобы подтвердить поддержку Трампом пакета мер.

Говорил ли Трамп что-то на прощание Маску?

Как сообщают источники агентства Reuters, уход Маска был «быстрым и без церемоний», решение было принято «на уровне старшего персонала».

Отмечается, у него не произошло формального разговора с Трампом перед объявлением о завершении госслужбы. На данный момент американский лидер никак не комментировал уход бизнесмена из Белого дома.

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Чем запомнился Маск на посту госслужащего и что будет с DOGE дальше?

С самого начала в администрации Трампа Маск стал фигурантом крупного скандала. В частности, в ходе выступления на инаугурации нового президента США он продемонстрировал жест, который напоминает римский салют, используемый итальянскими фашистами в качестве приветствия.

Что касается его деятельности на посту, то миллиардер приступил к проверкам государственных расходов сразу после инаугурации. Как утверждал сам предприниматель, ведомство сэкономило более 160 миллиардов долларов.

Кроме того, из-за отмены новой администрацией политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), а также в целях сокращения излишних госрасходов, департамент Маска стал инициатором массовых сокращений госслужащих в американском правительстве.

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Одним из самых громких итогов деятельности DOGE стала проверка и последующая за ней приостановка деятельности Агентства США по международному развитию (USAID), отвечающего за управление зарубежной гуманитарной помощью для содействия развитию различных стран.

По утверждению самого Маска, работа DOGE с его уходом не заканчивается. Он выразил надежду, что деятельность департамента со временем будет «только лучше, поскольку она станет образом жизни всего американского правительства».