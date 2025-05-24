В США объяснили решение Маска уйти из политики

WP: Маск решил уйти из политики из соображений безопасности

Американский предприниматель и куратор Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск решил уйти из политики из соображений безопасности, а также из-за трудностей в достижении результатов и негативной реакции на его деятельность. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

Отмечается, что предприниматель глубоко обеспокоен личной безопасностью себя и своей семьи. По данным издания, Маск не ожидал такого уровня негативной реакции против него лично или против его компаний.

Теперь миллиардер намерен уделять больше внимания руководству Tesla и SpaceX.

Ранее Маск заявил на полях Катарского экономического форума, что планирует в будущем тратить гораздо меньше времени на политику, отметив, что сделал уже достаточно. До этого СМИ обратили внимание, что президент США Дональд Трамп, регулярно упоминавший бизнесмена каждые несколько дней, ничего не писал о нем в соцсетях уже больше месяца.