Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:05, 24 мая 2025Мир

В США объяснили решение Маска уйти из политики

WP: Маск решил уйти из политики из соображений безопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский предприниматель и куратор Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск решил уйти из политики из соображений безопасности, а также из-за трудностей в достижении результатов и негативной реакции на его деятельность. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

Отмечается, что предприниматель глубоко обеспокоен личной безопасностью себя и своей семьи. По данным издания, Маск не ожидал такого уровня негативной реакции против него лично или против его компаний.

Теперь миллиардер намерен уделять больше внимания руководству Tesla и SpaceX.

Ранее Маск заявил на полях Катарского экономического форума, что планирует в будущем тратить гораздо меньше времени на политику, отметив, что сделал уже достаточно. До этого СМИ обратили внимание, что президент США Дональд Трамп, регулярно упоминавший бизнесмена каждые несколько дней, ничего не писал о нем в соцсетях уже больше месяца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. «Зенит» остался без золота в год столетия клуба

    В США объяснили решение Маска уйти из политики

    В МИД Украины раскрыли детали переговоров с Россией

    Стало известно о запуске дронов-камикадзе в сторону Украины

    ЕС захотели покупать у США вооружения в больших объемах для отправки на Украину

    Стали известны финалисты чемпионата мира по хоккею

    Европейский политик резко высказался о новом плане ЕС по Украине

    На Западе заявили о преследовании несогласных с властями журналистов

    Вручены награды Каннского кинофестиваля

    Ребенок упал в колодец и не выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости