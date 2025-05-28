Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:43, 28 мая 2025Мир

Маск разочаровался в большом и красивом законопроекте Трампа

CBS: Маск разочаровался в законопроекте Трампа о госрасходах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский предприниматель и куратор Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск разочаровался из-за поддержки президентом США Дональдом Трампом республиканского проекта, увеличивающего дефицит национального бюджета. Об этом сообщает CBS.

«Честно говоря, я был разочарован, увидев огромный законопроект о расходах, который увеличивает дефицит бюджета, а не просто сокращает его, и подрывает работу, которую проводит команда DOGE», — признался предприниматель.

Ранее журнал Politico отметил, что Маск пропал из информационного поля, а публикаций с его именем в политических кругах становится все меньше.

Пакет мер, который Трамп назвал «большим, красивым», предполагает продление налоговых льгот 2017 года, расширение армии и реализацию планов американского лидера по массовым депортациям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о сроках завершения конфликта

    Стало известно о службе братьев расправившегося со сверстниками подростка на СВО

    Стало известно об эвакуации военкомата в Москве после сообщения о минировании

    Лавров заявил о нежелании России «делить террористов на плохих и хороших»

    Бросивший отраву в вольеры с животными в Московском зоопарке объяснил свой поступок

    Стали известны подробности об устроившем резню в Иркутской области подростке

    Китайская экономика разочаровала европейский бизнес

    Раскрыто число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы

    Жену участника СВО поселили в гниющую комнату

    Политолог оценил угрозу коллапса контактов России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости