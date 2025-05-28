Маск разочаровался в большом и красивом законопроекте Трампа

CBS: Маск разочаровался в законопроекте Трампа о госрасходах

Американский предприниматель и куратор Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск разочаровался из-за поддержки президентом США Дональдом Трампом республиканского проекта, увеличивающего дефицит национального бюджета. Об этом сообщает CBS.

«Честно говоря, я был разочарован, увидев огромный законопроект о расходах, который увеличивает дефицит бюджета, а не просто сокращает его, и подрывает работу, которую проводит команда DOGE», — признался предприниматель.

Ранее журнал Politico отметил, что Маск пропал из информационного поля, а публикаций с его именем в политических кругах становится все меньше.

Пакет мер, который Трамп назвал «большим, красивым», предполагает продление налоговых льгот 2017 года, расширение армии и реализацию планов американского лидера по массовым депортациям.