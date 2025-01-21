«Я буду наслаждаться истерикой». Илон Маск «зиганул» на инаугурации Трампа и перепугал весь мир. Что это было?

Илон Маск на параде Трампа показал рукой похожий на нацистский жест

Жест, который американский предприниматель, миллиардер Илон Маск сделал, выступая после инаугурации президента США Дональда Трампа, вызвал широкие обсуждения в соцсетях и СМИ по всему миру. Бизнесмен, обращаясь к гражданам страны, поблагодарил их за вклад в победу на выборах Трампа, после чего прижал правую руку к сердцу, а затем вскинул ее вверх.

Я просто хочу сказать вам спасибо за то, что вы сделали это возможным. Спасибо. Мое сердце с вами Илон Маск бизнесмен

Ряд изданий, а также некоторые общественные деятели и политики выразили уверенность в том, что Маск продемонстрировал нацистское приветствие, и резко осудили предпринимателя. В то же время другие журналисты и историки, а также организация, противостоящая антисемитизму, вступились за бизнесмена. Сам же Маск в соцсети X позднее отверг обвинения в использовании нацистского приветствия.

Честно говоря, им (демократам — прим. «Ленты.ру») нужны грязные трюки получше. Тактика обвинять каждого в том, что он Гитлер, уже поднадоела Илон Маск бизнесмен

Фото: Mike Segar / Reuters

«Был замешан в антисемитских инцидентах»

Американская газета The New York Times выпустила материал под заголовком «Илон Маск спровоцировал в интернете обсуждение значения его жеста».

Это движение вскоре вызвало в интернете сравнения с приветствием, которое популяризовал Адольф Гитлер. Другие же сочли это римским салютом, который также известен как фашистское приветствие и который позднее начали использовать нацисты. Нацистская вариация этого жеста запрещена в некоторых европейских странах, включая Германию The New York Times

Издание привело ряд комментариев на тему жеста Маска, включая мнение Маши Перл, исполнительного директора организации Blue Card, поддерживающей переживших Холокост людей. Собеседница издания назвала поступок бизнесмена нацистским приветствием и указала, что это глубоко ее обеспокоило. «Илон Маск в прошлом был замешан в антисемитских инцидентах, поэтому можно сказать, что это был явный жест ненависти, насилия и геноцида», — добавила Перл.

«Продемонстрировал то, что таилось внутри него»

Колумнист USA Today Рекс Хаппке заявил, что жест Маска выглядел в точности как «то, что делают плохие парни в фильмах о Второй мировой войне».

Когда вы видите, как миллиардер, который, судя по всему, выступает правой рукой американского президента, восторженно демонстрирует то, что самым снисходительным образом можно назвать фашистским приветствием, правильная реакция — сглотнуть Рекс Хаппке колумнист

Автор колонки также задался вопросом о том, мог ли Маск сознательно пойти на подобную провокацию или же случайно «продемонстрировал то, что таилось внутри него».

Фото: Mike Segar / Reuters

«Маску тяжело дается общение»

Как заявили в американском журнале The Rolling Stone, жест Маска вызвал ликование в праворадикальных кругах. В частности, в статье говорится, что известный неонацист Кристофер Полхаус так прокомментировал видео, на котором предприниматель вскинул правую руку вверх: «Мне все равно, ошибка это или нет. Я буду наслаждаться истерикой вокруг этого».

Вероятны и альтернативные объяснения жеста. Маску тяжело дается общение, и, возможно, он неловко пытался продемонстрировать собравшимся свою любовь за то, что они помогли вернуть Трампа в Белый дом The Rolling Stone

Вместе с тем, добавили в издании, миллиардер ранее выражал симпатию праворадикальным европейским движениям: «И его аккаунт в X порой трудно отличить от страницы праворадикальных экстремистов».

«Обращение к народу социально неуклюжего аутичного человека»

Французское издание France 24 выложило материал агентства AFP, в котором отмечается, что миллиардер вызвал недоумение этим двусмысленным жестом.

В статье при этом указано, что историк Клэр Обин, изучающая нацизм в США, согласилась с точкой зрения, что Маск повторил нацистское приветствие. Также приводится мнение историка Рут Бен-Гиат, которая назвала жест предпринимателя «нацистским приветствием, причем очень воинственным».

Кроме того, в агентстве отметили, что поведение Маска встревожило представителей Демократической партии США, включая члена Палаты представителей Конгресса США Александрию Окасио-Кортес, которая открыто назвала жест бизнесмена нацистским салютом.

Вместе с тем историк Аарон Астор не согласился с обвинениями в адрес миллиардера, обратили внимание в AFP. Комментируя жест Маска, специалист напомнил о наличии у бизнесмена синдрома Аспергера — расстройства аутистического спектра, в чем он сам ранее признавался.

Я много раз критиковал Илона Маска за то, что он позволяет неонацистам загрязнять эту платформу. Но этот жест — не нацистское приветствие. Это обращение к народу социально неуклюжего аутичного мужчины, когда он говорит: «Мое сердце с вами» Аарон Астор историк

Фото: Matt Rourke / AP

«Неловкий жест»

Антидиффамационная лига — еврейская правозащитная общественно-политическая организация — также сочла, что Маск все же сделал неудачный жест, а не нацистское приветствие.